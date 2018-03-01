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Украина пожаловалась ЕС из-за российского газа
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Украина пожаловалась ЕС на отсутствие газа из России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве иностранных дел Украины заявили о инициации трехсторонних переговоров в формате «Украина — ЕС — Россия».
Переговоры будут связаны с обеспечением стабильности поставок газа из России на Украину и в Евросоюз, сообщает РИА «Новости».
>> Украину оставили без российского газа
В четверг в Нафтогазе заявили, что после отказа Газпрома поставлять газ на Украине может возникнуть дефицит голубого топлива уже на этих выходных, необходимо ввести режим экономии.
В среду вечером стало известно, что Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования Нафтогаза в споре с Газпромом о контракте на транзит, признав объемы транзита топлива в 2009–2017 годах недостаточными. Нафтогаз заявляет, что Газпром должен выплатить 2,56 млрд долларов.
Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что в случае невыплаты штрафа Киеву необходимо добиться ареста активов Газпрома.
Газпром заявил о двойных стандартах арбитража и о намерении обжаловать решение. А с 1 марта Газпром прекратил поставки голубого топлива украинскому Нафтогазу.
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