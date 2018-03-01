Киев направил ноту ЕС из-за отказа «Газпрома»

"Сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа на Украину и в ЕС, — написала она в Facebook. — Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике согласно статье 340 и приложении 26 Соглашения об Ассоциации".

Об этом сообщила в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.