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Киев направил ноту ЕС из-за отказа «Газпрома»
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Киев направил ноту ЕС из-за отказа «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: Reuters
Украина направила ЕС ноту о применении механизма предупреждения в энергосфере из-за якобы отказа "Газпрома" выполнять решение Стокгольмского арбитража.
Об этом сообщила в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
"Сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа на Украину и в ЕС, — написала она в Facebook. — Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике согласно статье 340 и приложении 26 Соглашения об Ассоциации".
Она также подчеркнула, что Киев "инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина — ЕС — Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа на Украину и в ЕС".
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