Украина соблазняет НАТО материальными ценностями

Украинские политики рассыпаются в восторгах по поводу очередного документа, призванного приблизить вступление страны в НАТО . В поступившем в Верховную раду законопроекте действительно содержатся пункты, призванные сделать Украину еще более желанным кандидатом в альянс. Как именно Киев доказывает Брюсселю серьезность своих намерений?

В продолжение курса на североатлантическую интеграцию Верховная Рада зарегистрировала законопроект «О национальной безопасности Украины». Характеристика, которой его удостоили украинские СМИ, по большей части описывет «вступление в Европейский Союз и НАТО» как «фундаментальный национальный интерес Украины».

Реакция на законодательную инициативу Порошенко показывает, как приятно будоражит украинский истеблишмент любой намек о близости к НАТО.

«Очень важный закон, который приблизит Украину к стандартам НАТО, еще раз зафиксирует необратимость нашего евроатлантического выбора, который усиливает контроль над силовыми структурами», — написала в своем Facebook первый зампредседателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Этот законопроект важен для реформы сектора безопасности и является одним из требований на пути вступления в НАТО», — добавил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Другие официальные также лица отметились комментариями, выражающими восхищение западными идеалами.

О чем же именно говорит данный законопроект? Он содержит требования по реформированию структуры обороны и безопасности Украины, взаимодействия их структурных частей и расходов на оборону. С его принятием Украину торопил сам глава Пентагона Джеймс Мэттис : он требовал оперативно (!) принять законодательство, которое будет способствовать «обеспечению прочной правовой основы для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины». Да и генсек альянса Йенс Столтенберг недавно заявил, что «двери НАТО открыты для Украины».

Этому, правда, противоречит недвусмысленное заявление представителя госдепартамента СШАпо Курта Волкера о том, что украинцам пока рано думать о вступлении в Североатлантический альянс. Да и другие западные политики не раз говорили, что украинские пожелания на этот счет как минимум преждевременны.

И вот, видимо, для того, чтобы еще больше продемонстрировать силу своего стремления в НАТО, в новый украинский законопроект добавлена важная материальная составляющая. А именно — в нем прописано положение о финансировании сектора безопасности и обороны в размере не менее пяти процентов от ВВП. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Петр Порошенко уже заявил о тратах на оборону в размере 6% — вероятнее всего, это был сигнал именно для стран-участников альянса.

Как известно, в НАТО существует своя «такса»: она составляет не менее 2% ВВП на оборону. Однако на данный момент этот уровень расходов соблюдают лишь пять из 28 членов альянса — США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Дональд Трамп даже «отругал» Германию, заявив, что «они платят НАТО и военным гораздо меньше, чем следовало бы. Это очень плохо для США». Таким образом, в сравнении с нынешними членами альянса Порошенко продемонстрировал куда более серьезные намерения покупать «бэушные» F-16 и прочее американское вооружение по баснословным ценам.

Еще в 2017 году Украина оказалась первой в Европе по показателю расходов на оборону. А значит, она и в самом деле оказывается куда более «сочным» партнером для альянса, нежели нынешние члены, которые «удерживают» свои взносы.

В остальном закон и в самом деле переформатирует структуру обороны Украины по типу западных стран. В отличие от ранних положений о непосредственном руководстве Главнокомандующего Вооруженными силами, документ закрепляет это взаимодействие через Генштаб , вводит понятия субординации командующих «объединенных сил» и Главнокомандующего, определяет доступные им ресурсы для операций.

Отражена в документе и украинская национальная специфика. Так, пункт 1 ст. 12 определяет, что одним из «четырех взаимосвязанных слагаемых» сектора национальной безопасности и обороны являются «граждане и гражданские объединения, которые добровольно принимают участие в обеспечении национальной безопасности», функции и полномочия которых, определяются законодательством Украины. Фактически речь и идет о введении в законодательное поле разного рода «добробатов», «гражданских корпусов» и прочих парамилитарных формирований появившихся на Украине за последние четыре года.

На этом фоне особым фарсом выглядит содержащаяся во вступлении к законопроекту ссылка на норму конституции, согласно которой «на территории Украины запрещается создание и функционирование каких — либо вооруженных формирований, не предусмотренных законом».

Впрочем, рефлексиями на законодательные темы можно пренебречь, когда речь идет о геополитике и больших деньгах: 5% ВВП — это не шуточки.

Ситуация с общественным принятием такого курса в Украине неоднородна. Так, если западные области пойдут в НАТО «хоть сегодня» («за» в Ивано-Франковской выступает 89%, во Львовской 82% и Тернопольской 77%), то юго-восточные портят милитаристам всю картину. Одесситы — 59% против, харьковчане — 60% против, Донецкая область — 56% против.

Этим расколом украинские власти пренебрегают уже давно.