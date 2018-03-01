На Украине задержали белоруса из-за георгиевской ленточки

На Украине задержали гражданина Белоруссии из-за георгиевской ленточки

Пограничники Украины задержали гражданина Белоруссии из-за георгиевской ленточки в его автомобиле, сообщили в четверг в пограничной службе Украины.

"Иностранец с обнаруженными признаками правонарушения по статье "изготовление и пропаганда георгиевской ленты" направлен в нацполицию", — сообщила пресс-служба пограничной службы. По данным ведомства, в среду на международном пункте пропуска "Доманово" украинские пограничники обнаружили георгиевскую ленточку в автомобиле гражданина Белоруссии.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение в рамках нового украинского закона увеличивает размеры штрафов и грозит даже административным арестом на срок до 15 суток.