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На Украине задержали белоруса из-за георгиевской ленточки
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На Украине задержали гражданина Белоруссии из-за георгиевской ленточки 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пограничники Украины задержали гражданина Белоруссии из-за георгиевской ленточки в его автомобиле, сообщили в четверг в пограничной службе Украины.
По данным ведомства, в среду на международном пункте пропуска "Доманово" украинские пограничники обнаружили георгиевскую ленточку в автомобиле гражданина Белоруссии.
"Иностранец с обнаруженными признаками правонарушения по статье "изготовление и пропаганда георгиевской ленты" направлен в нацполицию", — сообщила пресс-служба пограничной службы.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение в рамках нового украинского закона увеличивает размеры штрафов и грозит даже административным арестом на срок до 15 суток.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.
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