Порошенко выступил с угрозами в адрес Газпрома

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен добиться ареста активов Газпрома в случае, если российская компания не выплатит «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов по решению суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду вечером стало известно, что Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования Нафтогаза в споре с Газпромом о контракте на транзит и признал, что объемы транзита топлива в 2009-2017 годах были недостаточными. Утверждалось, что российская компания якобы должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

В то же время Газпром указал на двойные стандарты арбитража и заявил о намерении обжаловать решение.

Более того, с 1 марта Газпром прекратил поставки голубого топлива украинскому Нафтогазу.