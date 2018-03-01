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Порошенко выступил с угрозами в адрес Газпрома
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Порошенко выступил с угрозами в адрес Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: AP Photo
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен добиться ареста активов Газпрома в случае, если российская компания не выплатит «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов по решению суда. Об этом сообщает РИА «Новости».
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В среду вечером стало известно, что Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования Нафтогаза в споре с Газпромом о контракте на транзит и признал, что объемы транзита топлива в 2009-2017 годах были недостаточными. Утверждалось, что российская компания якобы должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов.
В то же время Газпром указал на двойные стандарты арбитража и заявил о намерении обжаловать решение.
Более того, с 1 марта Газпром прекратил поставки голубого топлива украинскому Нафтогазу.
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