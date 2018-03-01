Экономика Украины: жизнь наизнанку

Сегодня даже самые патриотично настроенные эксперты Киева не стесняясь сравнивают экономику Незалежной с МММ. Так, по мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова , чтобы удержаться на плаву и не объявить дефолт, официальный Киев выстраивает экономическую политику по принципу «бюджетной пирамиды». А ведь еще несколько лет назад у страны был шанс не просто изменить ситуацию и справиться с трудностями, а серьезно рвануть вверх.

В свое время планы Астаны включали в себя Украину. Более того, Киев должен был стать столицей Евразийского экономического пространства. Однако с ростом националистических настроений в обществе (а это 2005-2007 годы) украинская власть сначала затормозила этот процесс, а потом развернулась к Западу.

Другие страны поступили иначе, и результат не заставил себя долго ждать. Так, Белоруссии удалось добиться значительной макроэкономической стабилизации в относительно короткий срок. Например, темпы инфляции, как только начала работать интеграция, стали беспрецедентно низкими для страны. В октябре 2017 года средняя инфляция снизилась до 6,3 процента с 12 процентов в октябре 2016 года, и 28 процентов в среднем в течение 2010−2015 годов.

Для сравнения, на Украине по официальным итогам прошлого года показатель роста потребительских цен достиг 13,7 процента. При этом ВВП страны увеличился лишь на 2,1 процента, что критически мало в сравнении с 2016 годом. Но эксперты утверждают, чтобы хоть как-то соответствовать странам ЕС экономика Украины должна расти темпами в 4-6 процентов в год. Однако такое увеличение остается лишь мечтой правительства этой страны.

Согласно официальным данным Государственной службы статистики за 7 месяцев 2017 года, средняя заработная плата в Незалежной в пересчете на официальный курс евро/гривна на 1 августа 2017 года составляла всего 223 евро! И это до уплаты налогов. Самые низкие заработки в ЕС (куда Киев стремится много лет) зафиксированы в Болгарии . Там зарплата равна 510 евро. Но болгары категорически недовольны такой оплатой труда.

Как недовольны и белорусы, которые при рекордно низкой инфляции в среднем получают 345 евро. Стоит напомнить, что в Белоруссии широко применяются социальные льготы для социально незащищенных слоев населения. Например, часть расходов по оплате коммунальных услуг берет на себя государство. В этой стране также действует бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, плюс ко всему несколько раз в год бесплатно или с 50-процентной скидкой можно воспользоваться и междугородним транспортом.

Но зачем тебе льготы, когда ты патриот?! МСП не поможет

Выходом в нынешней экономической ситуации на Украине могло бы стать развитие малого и среднего бизнеса. Ведь не секрет, что развитие сектора МСП во многих странах подготовило почву для резкого роста экономик. Но доля кредитов малым и средним компаниям в банковской системе Украины — 9 процентов. К слову, в соседней Польше — 56 процентов. Коррупция и бесконечные проверки загоняют этот сектор «в тень». Так, по оценкам экспертов, налоги недоплачивает 45 процентов предприятий МСБ. Еще один фактор, указывающий на слабую развитость предпринимательства в «стране победивших европейских ценностей», это отсутствие элементарных статистических данных о том, сколько экспорта приходится на малый и средний бизнес. Скорее всего, доля мизерная. Ведь на Украине по возмещению экспортного НДС всегда выступают только крупные компании. В той же Турции доля малого и среднего бизнеса в экспорте составляет 55 процентов.

Промышленность промышленности рознь Предприниматели Белоруссии тоже экспортоориентированы, хотя их показатели и скромнее турецких. За прошлый год, по данным Белстата, экспорт вырос в долларовом выражении на 24,1 процента. В частности, продажи товаров и услуг в Российскую Федерацию увеличились на 17,2 процента. Нарастить производство и экспорт продукции белорусским предприятиям позволили оживление спроса на товары и услуги и рост цен на них на внешних рынках. Повысились поставки на внешние рынки сельхозтехники, грузовых автомобилей, лекарственных препаратов, лесоматериалов, обуви, шин.

Высокотехнологичные отрасли показывают меньший рост. Но эти проекты очень важны. Так, белорусский «Интеграл» и российские предприятия «Ангстрем», «Микрон» производят компонентную базу для современных радиоэлектронных приборов. В этой сфере успешно реализовано несколько союзных научно-технических программ. В области оптики — космической и специального назначения — в России востребована продукция белорусских предприятий «БелОМО» и «Пеленг». Белорусский металлургический завод недавно запустил мелкосортный стан по производству кругов из конструкционных сталей для автомобильной промышленности. Кстати, их покупают КАМАЗ, «Мерседес» и «Фольксваген»

Качественный рост стал возможен благодаря открытым границам стран ЕАЭС. Так, в структуре взаимной торговли промежуточными товарами на долю Россия приходится 46,8 процента товарооборота. Белоруссия занимает второе место по экспорту (27,3 процента) и третье место по импорту промежуточных промышленных товаров (29,7 процента). По мнению экспертов, конкурентным потенциалом в ЕАЭС обладает Москва , затем идут Минск , Астана, Ереван Бишкек . Причем Белоруссия — единственная страна союза, в которой динамика взаимной торговли продукцией обрабатывающей промышленности несколько лучше, чем торговля с третьими странами. Расчет изменения удельного веса стран ЕАЭС в общем объеме внешней торговли продукцией обрабатывающей промышленности показал, что в Белоруссии и Казахстане переориентация торговли промышленной продукцией происходит не в пользу ЕАЭС, а в России доля торговли с ЕАЭС возросла.

То есть, опираясь на новый Евразийский союз, Минск усиливает экономическую мощь, что позволяет стране выходить на новые рынки, и рынок ЕС не исключение.

Свыше 50 процентов экспорта Украины — это сырьевые товары АПК. Доля промышленности в структуре ВВП уже уступает сельскому хозяйству — 12 процентов против 14 процентов.

Капиталоемкие отрасли (сельское хозяйство, металлургия) много лет не могут компенсировать потери и выйти на докризисные уровни. Ведь для роста производства нужен хорошо налаженный экспорт. Откуда ему взяться, если рынок стран ЕС заполнен собственной продукцией, а таможенные льготы, действующие в государствах ЕАЭС, распространяются только на участников союза.

В 2018 году на Украине будет принята стратегия развития промышленности. Среди ее приоритетов — модернизация производств и обновление основных фондов предприятий. Конечно, официальный Киев займет денег на новые реформы. Правда, чиновники еще не решили, кому и куда украинские компании будут продавать товары.

Союз равных Без больших внешних кредитов обходятся как официальный Минск, так и белорусские предприниматели. Ведь границы открыты не только для товаров, но и капитала. По данные Евразийской экономической комиссии , основными источниками взаимных инвестиций в ЕАЭС являются Россия и Казахстан, получателем — Белоруссия, Казахстан и Армения . Однако эффект от денежных вложений получает как страна-реципиент (создание нового производства и рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, привлечение новых технологий), так и страна-инвестор (рост прибыли и отдачи от использования капитала в более выгодных условиях, использование сравнительных преимуществ страны размещения).

ЕАЭС как одна из наиболее сложных форм экономической интеграции создавался в целях достижения роста ВВП стран-участниц за счет восстановления старых экономических связей. Тем более, что уровень развития экономик примерно схожий, то есть предприятия могут выдерживать конкуренцию друг с другом, дополнять друг друга, создавать общие производства. Однако в настоящее время говорить о формировании синергетического эффекта в ЕАЭС преждевременно. Союз только формируется, национальные законодательства выравниваются, а бизнесмены только опробуют новые рынки. Но и сейчас фиксируется рост, который помогает преодолеть кризисные явления всем странам-участницам.