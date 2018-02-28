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Порошенко высказался о войне с Россией
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Порошенко высказался о войне с Россией 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Президет Украины Петр Порошенко назвал ключевым вызовом для страны «войну с Россией». Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции «Вызовы-2018», передает телеканал ТВЦ.
Как считает президент Украины, «цена российской агрессии растет из-за укрепления Вооруженных сил Украины и продолжения политики санкций», которые уменьшают риск «полномасштабной агрессии России, но не сводит эту угрозу к нулю».
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Главным приоритетом Порошенко назвал усиление боевых возможностей украинской армии, чтобы она могла не только защитить страну от агрессии, но и освободить оккупированные территории.
 Ещё 4 источника 
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