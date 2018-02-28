Порошенко высказался о войне с Россией

Как считает президент Украины, «цена российской агрессии растет из-за укрепления Вооруженных сил Украины и продолжения политики санкций», которые уменьшают риск «полномасштабной агрессии России, но не сводит эту угрозу к нулю».

Главным приоритетом Порошенко назвал усиление боевых возможностей украинской армии, чтобы она могла не только защитить страну от агрессии, но и освободить оккупированные территории.