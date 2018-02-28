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Гройсман назвал украинских силовиков дикарями
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Гройсман назвал украинских силовиков дикарями 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com / Globallook
В правительстве Украины недовольны работой силовых структур.
Украинский премьер Владимир Гройсман жестко «прошелся» по манерам «силовиков» в стране. На встрече с региональными СМИ в Киеве политик подчеркнул, что Украина — современная европейская страна, и бытующее «дикарское» поведение «недоумков из силовых органов» недопустимо.
«Я каждый день борюсь за то, чтобы в Украине приходили инвестиции, создавались рабочие места, а затем один придурок, привлекая спецподразделения боевых ребят…использует их для примитивной бандитской деятельности», — передает слова Гройсмана ресурс «Знай».
Премьер также подчеркнул, что предпринимательство на Украине потеряет всякий смысл, если «придет кто-то в погонах, маске и начнет качать права».
Между тем ранее Гройсман уже касался экономических проблем Киева. Так, премьер заявлял о большом росте госдолга Украины.
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