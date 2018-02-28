Гройсман назвал украинских силовиков дикарями

«Я каждый день борюсь за то, чтобы в Украине приходили инвестиции, создавались рабочие места, а затем один придурок, привлекая спецподразделения боевых ребят…использует их для примитивной бандитской деятельности», — передает слова Гройсмана ресурс «Знай». Украинский премьер Владимир Гройсман жестко «прошелся» по манерам «силовиков» в стране. На встрече с региональными СМИ в Киеве политик подчеркнул, что Украина — современная европейская страна, и бытующее «дикарское» поведение «недоумков из силовых органов» недопустимо.

Премьер также подчеркнул, что предпринимательство на Украине потеряет всякий смысл, если «придет кто-то в погонах, маске и начнет качать права».

Между тем ранее Гройсман уже касался экономических проблем Киева. Так, премьер заявлял о большом росте госдолга Украины.