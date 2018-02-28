«Водку пивом запивала»: Савченко высмеяли в Сети

«Водку пивом запивала»: Савченко высмеяли за странное поведение в Раде

Депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети из-за странного поведения на одном из заседаний. Фотографии парламентария опубликовал украинский политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Уже вторник, но у Нади в Раде опять отходняк. Тяжко ей", — прокомментировал Голобуцкий. На кадрах депутат выглядит так, как будто плохо себя чувствует. На первом фото Савченко расслабленно сидит, откинувшись назад и закатив глаза, а на втором — прикладывает к голове руку.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на снимки и сошлись во мнении, что причина "недомогания" Савченко, скорее всего, кроется в злоупотреблении алкоголем.

"Надька отошла в нирвану", — написал Олег Гехтман. "Так она ведь не просыхает", — отметил Евгений Коженевский.

"Небось в палатке при Раде ночевала?" — поинтересовался Ярослав Гаврилишин.

Кроме того, депутату в комментариях дали множество советов, как прийти в себя и больше не попадать в подобные ситуации. Так, Савченко посоветовали "не мешать водку с пивом", "выпить рассола", а также принять "сто грамм", закусив их пончиком.

Савченко неоднократно привлекала внимание странными и неоднозначными высказываниями и действиями. Так, в феврале пользователи сети высмеяли ее выступление в эфире NewsOne, где она появилась в нелепом костюме. В прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд нецензурно выругалась. Также она заявляла, что собирается баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.