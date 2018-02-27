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Умер Юрий Курлин
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На Украине умер советский летчик-испытатель Юрий Курлин 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: tim5000.livejournal.com
Известный советский летчик-испытатель, герой СССР Юрий Курлин скончался на Украине на 89-м году жизни, сообщило во вторник украинское авиационное госпредприятие "Антонов".
"Госпредприятие "Антонов" с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин", — говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.
В сообщении отмечается, что Курлин "навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним — чрезвычайной, яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком".
Курлин 36 лет работал летчиком-испытателем в опытном конструкторском бюро "Антонов" в Киеве, испытывал самолеты модели Ан разных модификаций. В 1966 году за мужество и героизм при испытании новой авиационной техники был удостоен звания героя СССР. В 1985 году Курлин установил четыре мировых рекорда высоты на Ан-32. С 1994 года ушел из летно-испытательской практики, но продолжал работать инструктором-методистом.
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