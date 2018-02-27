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В РЖД отреагировали на «дефекты» дороги в обход Украины
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В РЖД опровергли информацию о «дефектном» участке путей в обход Украины 

Lenta.ru 48 минут назад
В ОАО «РЖД» опровергли высказывание украинского депутата Дмитрия Тымчука о неисправностях построенного в обход Украины участка путей.
Пресс-секретарь компании Екатерина Герасимова сообщила «Ленте.ру», что информация не соответствует действительности и «движение грузовых и пассажирских поездов в направлении Центр-Юг осуществляется в соответствии с графиком по открытой в 2017 году двухпутной электрифицированной линии Журавка-Миллерово».
>> У дороги в обход Украины нашли дефекты
Ранее во вторник Тымчук написал в своем Facebook, что железная дорога в обход Украины, на которую РЖД в 2017 году перевели все российские «южные поезда», оказалась неисправной, и поезда «вновь вернулись на "украинский" участок».
Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Строительство железнодорожной линии началось в 2015 году, хотя соответствующие планы озвучивались годом ранее. Пассажирские поезда дальнего следования полностью были переведены на новый железнодорожный путь в декабре 2017 года.
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