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В Донбассе объявят «абсолютное перемирие»
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Названы сроки начала «абсолютного перемирия» в Донбассе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На переговорах в Минске участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе договорились установить «абсолютное перемирие» в зоне противостояния с 5 марта. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего, сообщает Луганский информационный центр.
«Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с нуля часов по киевскому времени 5 марта, а также по мерам по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни», — заявил Дейнего.
В феврале исполнилось три года подписанию Минских соглашений. В соответствии с документом, подписанным представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ОБСЕ, России и Украины и согласованным Россией, Германией, Францией и Украиной, конфликтующие стороны в Донбассе должны прекратить огонь, а Киев должен начать политические реформы.
22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко объявил о завершении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, позволяющий объявлять военное положение и водить войска на любые территории. Всего за время конфликта с обоих сторон погибло свыше 10 тысяч человек.
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