Генпрокурор Украины встретил сторонников Саакашвили топором

Сторонники Саакашвили рассказали, как генпрокурор Украины напал на них с топором

Сторонники экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили рассказали в фейсбуке о том, что украинский генпрокурор Юрий Луценко вышел к ним с топором и угрожал физической расправой.

"Генпрокурор Юрий Луценко с топором вышел на разборки с жителями палаточного городка, установленного у его дома. Он разбил топором генератор у палаток и угрожал активистам физической расправой. Сейчас на место прибыл наряд патрульной полиции, собирают показания", — говорится в посте. В настоящее время они проводят акцию около дома Луценко и требуют освободить Севериона Донгадзе, соратника Саакашвили.

Ранее сообщалось, что в акции участвуют около 100 человек, которые требуют освободить политических заключенных.