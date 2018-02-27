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Генпрокурор Украины встретил сторонников Саакашвили топором
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Сторонники Саакашвили рассказали, как генпрокурор Украины напал на них с топором 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Сторонники экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили рассказали в фейсбуке о том, что украинский генпрокурор Юрий Луценко вышел к ним с топором и угрожал физической расправой.
В настоящее время они проводят акцию около дома Луценко и требуют освободить Севериона Донгадзе, соратника Саакашвили.
"Генпрокурор Юрий Луценко с топором вышел на разборки с жителями палаточного городка, установленного у его дома. Он разбил топором генератор у палаток и угрожал активистам физической расправой. Сейчас на место прибыл наряд патрульной полиции, собирают показания", — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что в акции участвуют около 100 человек, которые требуют освободить политических заключенных.
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