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Киев пригрозил России санкциями
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Киев пригрозил России санкциями в ответ на выборы президента в Крыму 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Украина будет настаивать на введении санкций против организаторов выборов президента РФ в Крыму, заявила в эфире "Пятого канала" заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.
"Я думаю, что мы будем реагировать, и реагировать очень серьезно, поскольку у нас есть целый массив двусторонних договоров, включая и Большой договор (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией), и это будет еще одним очередным, но очень существенным нарушением этого Большого договора", — заявила Зеркаль.
По ее словам, реакция Украины "не за горами", и отметила, что реакция коснется представителей властей Крыма, которые будут помогать проведению выборов.
"Так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы будем реагировать и сейчас", — заявила заместитель главы МИД. При этом она напомнила, что после выборов в Госдуму в Крыму "сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки".
Кроме того Зеркаль рассказала о последствиях для тех жителей Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.
"Довольно трудно применить санкции к какой-то части населения как таковой, конечно, это будет проблематично. Что касается тех, кто участвует непосредственно в избирательном процессе, членов избирательных комиссий, действительно, это будет санкционный режим", — подчеркнула Зеркаль.
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