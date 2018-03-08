Киев пригрозил России санкциями

"Так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы будем реагировать и сейчас", — заявила заместитель главы МИД. При этом она напомнила, что после выборов в Госдуму в Крыму "сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки".

По ее словам, реакция Украины "не за горами", и отметила, что реакция коснется представителей властей Крыма, которые будут помогать проведению выборов.