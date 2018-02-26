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Украинцев массово депортируют из Израиля
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Украинцев массово депортируют из Израиля 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Из Израиля стали все чаще депортировать украинцев. Об этом пишут «Вести Украина».
Власти Израиля официально признали Украину безопасной страной, в которой не ведутся военные действия, а среди претендующих на статус беженцев украинцев обнаружили много самозванцев. Поэтому теперь граждан этой страны не просто высылают из Израиля, а делают это по ускоренной процедуре.
>> Зачем Варшаве украинские «беженцы»
Зачастую израильские пограничники отказывают во въезде в страну даже туристам. В начале февраля прямо из аэропорта была депортирована 21-летняя украинка, прибывшая в Израиль с группой паломников. У нее была оплаченная путевка и обратные билеты, но пограничники заподозрили, что девушка прибыла в страну совсем с другой целью.
Эксперты объясняют, что многие граждане Украины под видом туристов приезжают в Израиль на заработки. В 2017 году власти страны насчитали 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, причем большую часть из них составляют украинцы. Часть из них остаются и просят предоставить им статус беженцев.
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