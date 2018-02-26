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В сети пристыдили Порошенко
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В сети пристыдили похвалившегося американскими благами Порошенко 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Пользователи сети пристыдили президента Украины Петра Порошенко, который похвастался в своем микроблоге в Twitter результатами развития торговых отношений с США.
«Сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство», — написал украинский лидер, комментируя подписание контрактов между компанией «Укрзализныця» и американской General Electric Transportation на поставку, производство и модернизацию локомотивов для Украины.
Однако пользователи в большинстве своем не разделили оптимизм Порошенко и вспомнили о том, что раньше Украина могла похвастаться и собственной промышленностью. «А ведь еще вчера была своя атомная энергетика, авиапромышленность и ракетно-космические технологии», — отметил один из них.
«Вместо того, чтобы продавать свои локомотивы, свой уголь и свое оружие другим, даря нашей промышленности развитие, людям рабочие места, а Украина деньги — президент-вассал щеголяет тем, что кормит экономику США за счет крепостных с зарплатой в 100 долларов в месяц. Слава Украине!» — написал другой юзер.
Некоторые добавили, что в настоящее время Украине «не хватает только американского президента».
О подписании контракта между «Укрзализныця» и General Electric Transportation стало известно 23 февраля. Как заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина», общая сумма контракта составит 1 миллиард долларов. Он предусматривает поставку 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC для украинских железных дорог, а также модернизацию до 75 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.
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