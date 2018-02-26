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Президент Польши обвинил украинцев в геноциде
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Президент Польши обвинил украинцев в геноциде 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Польши Анджей Дуда прямым текстом обвинил украинских националистов в геноциде поляков. Об этом сообщает польское издание Niezalezna.
Такие слова прозвучали в воскресенье на территории мемориального комплекса, расположенного на бывшей территории села Гута Пеняцкая, что во Львоской области, где 28 февраля 1944 года бандеровцы убили более тысячи мирных жителей — поляков и украинцев. Почтить память погибших прибыла польская делегация во главе с государственным секретарем канцелярии президента Адамом Квятковским. Именно он зачитал обращение Анджея Дуды, в котором прозвучало слово "геноцид".
"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", — написал Дуда в своем обращении. По его словам, "невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью". Он также призвал современных поляков "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой, помнить и делать выводы".
В четверг 1 февраля в Польше вступают в силу поправки к закону об Институте национальной памяти, который на Украине называют "антибандеровским законом". С этого момента любые попытки восхваления ряда "национальных героев Украины" на территории Польши будут грозить поклонникам Бандеры значительным штрафом или тюремным заключением до трех лет.
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