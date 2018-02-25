На иллюзиях Киева поставили точку

Туристический диалог: «сарафанное радио» Крыма ставит точку на иллюзиях Киева

Антироссийская пропаганда, которую ведут украинские власти, не действует на граждан, и особенно лишается смысла после посещения ими Крыма, наглядной демонстрации разницы в уровнях жизни двух стран. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла

Выстроить отношения между Украиной и российским Крымом поможет "сарафанное радио". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов

>> Аксенов назвал лучшее средство общения с Украиной "Там это ("сарафанное радио") лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют, что они — демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе", — сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что ежегодно Крым посещает примерно полмиллиона украинских туристов. "Все положительные изменения республики — это достижения последних четырех лет", — сказал Сергей Аксенов. Демонстрация разницы

"Украинцам — в чем, возможно, многие из них не признаются — ясно, что Крым не вернуть, и что важно, крымчане явно за последние годы стали жить лучше, тем более что параллельно этому жизнь украинцев заметно ухудшилась. Посещение Крыма наглядно демонстрирует эту разницу. В частности, то, что сразу отмечает любой украинский турист — а не будем забывать, что все они прибывают в Крым на автомобилях — это качество дорог, по сравнению с украинскими просто шикарное. Дороги в Крыму такого качества, про которое на Украине уже и забыли", — сказал эксперт, назвав дороги "яркой иллюстрацией того, что такое Крым в составе России". Перспективы налаживания отношений Нужно понимать, что мы имеем дело с выстроенной на Украине системой пропаганды, причем Киев реализует политику, определяемую для Киева западными партнерами, говорит Владимир Джаралла. Однако эффективность этой пропаганды очень низка — люди на Украине видят то тяжелейшее положение, в котором они оказались, приспосабливаются к этой ситуации, ненавидят власть, поэтому равнодушны к пропаганде.

В процессе общения с крымчанами возникают показательные моменты, отметил Джаралла. Если житель Крыма чем-то недоволен, что, по сути, нормально, и высказывает свои недовольства, украинские собеседники замечают, что крымчанам жаловаться, вообще-то, грех — по сравнению с тем, что происходит в повседневной жизни на Украине.