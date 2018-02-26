Ещё
Объявлена цена билета на украинский Hyperloop
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объявлена цена билета на украинский Hyperloop 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Mike Corder / AP
Цена одного билета для поездки на украинском Hyperloop составит 500-600 гривен (примерно 1 000-1 250 рублей), сообщил в эфире «Громадське радіо» руководитель проекта по строительству скоростной транспортной системы HypeUA Александр Озеран.
По его словам, ценник определяется периодом самоокупаемости проекта. В случае, если он предполагается продолжительным, например, десять лет, то стоимость поездки может быть небольшой. Однако если ставится задача быстрой окупаемости проекта, то цена билета может составить 4 000 гривен (около 8 300 рублей).
>> Украина выбрала место для строительства Hyperloop
В феврале Министерство инфраструктуры Украины и американская компания Octagonal, реализующая программу Hyperloop в Мексике, подписали меморандум о запуске проекта HypeUA. С украинской стороны, кроме «Южмаша», в проекте примут участие Национальная академия наук Украины, «Укроборонпром», «Каховский завод электросварочного оборудования» и Украинский институт будущего.
Проект, направленный на создание основы для развития инновационных транспортных систем на Украине, планируется реализовать в три этапа. В течение первого этапа ожидается получить научную оценку технологий, возможных рисков и потенциала проекта. Затем предполагается создание тестовой площадки в городе Днепр. На третьем этапе ожидается строительство транспортной системы.
Проект Hyperloop, предложенный в 2012 году главой американской компании SpaceХ Илоном Маском, предполагает разработку скоростного транспортного средства, основанного на принципе работы вакуумного поезда. В случае успеха программы это позволит значительно сократить время перемещения между густонаселенными пунктами.
Lenta.ru: последние новости
Украинцев начали массово депортировать из Израиля Украинские морпехи перебрали с алкоголем и расстреляли сослуживцев Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцев массово депортируют из Израиля136
«Мы закрыли Черное море — и начались вопли»410
В Москве найден мертвым высокопоставленный сотрудник ВШЭ13
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка1614
Обнаружен новый вирус-вымогатель21
Видео
02:34
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка
СНГ В мире
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
01:00
Я не хочу больше это терпеть! Бузовой надоели оскорбления
Шоу-бизнес
00:37
Рыбка обратилась с просьбой к полиции
Шоу-бизнес
00:49
Военные перевернули гаубицу
Оружие Армия
02:51
Украинцев оставили без российской вакцины
В мире Украина
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
02:54
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу
Украина В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение