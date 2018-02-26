Объявлена цена билета на украинский Hyperloop

Цена одного билета для поездки на украинском Hyperloop составит 500-600 гривен (примерно 1 000-1 250 рублей), сообщил в эфире «Громадське радіо» руководитель проекта по строительству скоростной транспортной системы HypeUA Александр Озеран.

По его словам, ценник определяется периодом самоокупаемости проекта. В случае, если он предполагается продолжительным, например, десять лет, то стоимость поездки может быть небольшой. Однако если ставится задача быстрой окупаемости проекта, то цена билета может составить 4 000 гривен (около 8 300 рублей).

В феврале Министерство инфраструктуры Украины и американская компания Octagonal, реализующая программу Hyperloop в Мексике, подписали меморандум о запуске проекта HypeUA. С украинской стороны, кроме «Южмаша» , в проекте примут участие Национальная академия наук Украины, «Укроборонпром» , «Каховский завод электросварочного оборудования» и Украинский институт будущего.

Проект, направленный на создание основы для развития инновационных транспортных систем на Украине, планируется реализовать в три этапа. В течение первого этапа ожидается получить научную оценку технологий, возможных рисков и потенциала проекта. Затем предполагается создание тестовой площадки в городе Днепр. На третьем этапе ожидается строительство транспортной системы.