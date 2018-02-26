Зачем Тимошенко ввязывается в войну на Донбассе

Тимошенко сообщила о подготовке плана по разрешению конфликта в Донбассе

Лидер оппозиционный партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе и установлению мира на Украине.

>> Силовики открыли минометный огонь по Докучаевску "Сейчас в больших аналитических кругах обсуждается дополнительный стратегический план приведения в Украину мира совместно с представителями Украины, в том числе в этой работе принимают участие представители нашей команды. Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а хочет мир установить", — сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

При этом она не уточнила детали этого плана и его авторов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.