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Зачем Тимошенко ввязывается в войну на Донбассе
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Тимошенко сообщила о подготовке плана по разрешению конфликта в Донбассе 

РИА Новости 21 час назад
Лидер оппозиционный партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе и установлению мира на Украине.
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"Сейчас в больших аналитических кругах обсуждается дополнительный стратегический план приведения в Украину мира совместно с представителями Украины, в том числе в этой работе принимают участие представители нашей команды. Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а хочет мир установить", — сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
При этом она не уточнила детали этого плана и его авторов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.
Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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