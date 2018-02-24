Украина конфисковала посетившее Крым судно

Танзанийское судно Sky moon, которое в конце 2016 за визит в Крым без разрешения Киева, задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины. Об этом со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Судно было задержано в ноябре 2016 года во внутренних водах Украины на Дунае. Экипаж судна оказывал сопротивление, поэтому досмотровой группе пришлось высаживаться на борт на ходу.

Sky moon задержали 30 ноября в украинских внутренних водах на реке Дунай за посещение Крыма. Экипаж пытался оказать сопротивление экипажа.

Высадка досмотровой группы, как отмечается в сообщении, проходила в экстремальных условиях — на ходу. Капитан проигнорировал требования принять обзорную группу на борт. В марте 2017 решением суда оно было конфисковано.