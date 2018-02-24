«Украина пыталась сбить беспилотник ОБСЕ»

Силовики пять раз за месяц пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР

"Согласно данным СММ ОБСЕ, обнародованным в ежедневном отчете от 21 февраля, украинские силовики снова открыли огонь в направлении БПЛА миссии на окраине Константиновки (под контролем Киева). Это уже пятый подобный случай с начала февраля", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК. Украинские силовики предприняли в феврале пять попыток сбить беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Он отметил, что "на фоне стягивания тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения очевидно, что "ослепление" СММ ОБСЕ является продуманной тактикой украинской стороны".