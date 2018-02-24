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Эстония из-за нехватки врачей ищет медиков в России, Латвии, Украине, Молдавии
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Эстония из-за нехватки врачей ищет медиков в России, Латвии, Украине, Молдавии 

BFM.RU 24 февраля 2018
Эстония, столкнувшаяся с оттоком врачей в Швецию и Финляндию, начала поиски медиков в соседних странах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Латвии.
Одна из клиник в Кохтла-Ярве принимает на работу специалистов из России, Молдавии и Украины. В результате работу нашли уже порядка 40 врачей из стран бывшего соцблока. «Мы не можем сказать, что нам нужен гинеколог или радиолог именно из Латвии. Но наша больница готова принять врачей всех этих специальностей. Конечно, все зависит от опыта и конкретного врача», — пояснил председатель правления клиники Тармо Баклер. По его словам, лечебное заведение Кохтла-Ярве предлагает конкурентоспособные условия, в том числе новейшее оборудование и самые высокие в странах Балтии зарплаты для врачей.
С апреля этого года в Эстонии вступит в силу реформа, которая будет гарантировать медсестрам зарплату не менее 900 евро «на руки» за полную ставку, а врачам — не менее 1600 евро. Хотя, как отмечает Латвийское телевидение, уже сейчас хороший врач в Эстонии зарабатывает 2500 евро, а очень хороший — еще больше.
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