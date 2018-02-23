На Украине предложили запретить Россотрудничество

В СБУ заявили, что предлагали запретить на Украине Россотрудничество

Службе безопасности Украины неоднократно поднимала перед Советом национальной безопасности и обороны страны вопрос о внесении Россотрудничества в список нежелательных организаций. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. «Нами в 2015 — 2016 годах неоднократно подавались письма СНБО, но реакции нет… Письма остались без рассмотрения», — цитирует Кононенко УНН. Альфа-банка. Ранее националисты провели в центре Киева марш, приуроченный к годовщине начала массовых убийств на Майдане в 2014 году. В ходе шествия они напали на здание Россотрудничества, отделения Сбербанка