Украину высмеяли за планы построить Hyperloop

Зная интеллектуальный уровень нынешней власти я вообще удивлен, что Владимир Омелян знает об этом проекте. Ведь Степан Бандера ничего про Hyperloop не писал. Может, они подписаны на Twitter Илона Маска? — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он откликнулся на обещание украинского министра запустить под Днепром ультрасовременный подземный вакуумный поезд.
«С моей точки зрения, реализация этого проекта на Украине нереальна вообще. У нас денег нет даже на ямочный ремонт, даже на правительственных трассах, не говоря уже о том, чтобы приводить в порядок обычные дороги. И тут вдруг Hyperloop?», — говорит политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
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«Я подозреваю, что в кабинете министров Украины сменился драгдилер. Он начал приносить органику с примесью какой-то химии, вызывающей сильные галлюцинации с транспортным уклоном. Иначе трудно объяснить такие видения в голове господина Омеляна и тех, кто ему позволил это тиражировать в СМИ», — иронично сказал Скачко.
«Из кукурузного поля, из нужников в космос не летят. У нас нет на это денег, а если у каких-то людей деньги есть — они жадные и тупые. Какой Hyperloop, о чем вы говорите?!», — добавил политолог.
«Киев — единственная столица в Европе, в которой есть 2 аэропорта, и к одному из них — бывший «Жуляны», а ныне «Киев» — извините, городской транспорт ходит только до 22:00 вечера. После 22:00 туда можно добраться только лишь на такси, хотя аэропорт работает фактически круглосуточно. И это европейская столица!», — говорит собеседник.
«Потому Hyperloop лучше было бы провести от здания кабинета министров до этого аэропорта, поместить туда Омеляна и доставить его лично под вакуумным давлением в аэропорт «Киев», — предложил политолог.
«Я понимаю, что за этим проектом — будущее, но я не верю в чудеса на Украине. Нищая страна, огромные внешние долги, в следующем году грядут пиковые выплаты по ним. Откуда возьмутся средства на такой грандиозный проект?», — вопрошает Скачко.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг заявил о создании в стране площадки для реализации проекта Hyperloop (с англ. — «гиперпетля»). «Мы учреждаем Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку в Днепре», — цитирует Омеляна «Интерфакс-Украина».
По его словам, площадка для тестирования вакуумных поездов появится на Украине при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике, передает «Экономическая правда».
Правда, создатель Hyperloop Илон Маск так и не приехал на Украину, несмотря на обещание, посетовал министр. «Мы писали письма Маску. Он обещал к нам приехать. К сожалению, Маск опаздывает, мы начинаем без него», — отметил Омелян, передает «Вести Украина».
При этом мэр самого города Днепр Борис Филатов заявил в соцсетях, что не знает о появлении площадки для Hyperloop. «И снова здравствуйте! Не спрашивайте подробности. Я сам пока в шоке», — написал Филатов в своем Facebook.
Украинские соцсети уже взорвались шутками по поводу заявления Омеляна. УНИАН приводит подборку таких фотожаб.
Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах Маском. Проект до сих пор не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. В августе 2017 года прошли испытания, в ходе которых поезд Hyperloop One разогнался до 310 км/ч.
Один из проектов Hyperloop должен соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Стоимость проекта в опубликованном в апреле 2012 года бизнес-плане была оценена в $68,4 млрд, — эта сумма сопоставима с внешним долгом самой Украины.
Стоит отметить, что Украина вообще изначально не входила в список стран, которые рассматривались как площадка для реализации проекта. Среди государств, с которыми велись переговоры, была Россия. В 2016 году глава компании Summa Group Зиявуддин Магомедов заявлял о планах в течение 15 лет запустить между российской и британской столицами сверхскоростной поезд Hyperloop. Также Магомедов говорил, что его компания готова реализовать проект Hyperloop для перевозки пассажиров из Москвы в Сочи и Петербург.
Ранее компания Hyperloop One заявляла, что строительство Hyperloop в России может начаться в 2017 году, но этого не произошло. Президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2016 встречался с сооснователем Hyperloop One Шервином Пишеваром и пообещал поддержать проект высокоскоростной перевозки грузов.