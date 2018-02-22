Украину высмеяли за планы построить Hyperloop

Эксперт посмеялся над планами кабмина Украины построить Hyperloop

>> Украина выбрала место для строительства Hyperloop «Я подозреваю, что в кабинете министров Украины сменился драгдилер. Он начал приносить органику с примесью какой-то химии, вызывающей сильные галлюцинации с транспортным уклоном. Иначе трудно объяснить такие видения в голове господина Омеляна и тех, кто ему позволил это тиражировать в СМИ», — иронично сказал Скачко. «Из кукурузного поля, из нужников в космос не летят. У нас нет на это денег, а если у каких-то людей деньги есть — они жадные и тупые. Какой Hyperloop, о чем вы говорите?!», — добавил политолог.

«Киев — единственная столица в Европе, в которой есть 2 аэропорта, и к одному из них — бывший «Жуляны», а ныне «Киев» — извините, городской транспорт ходит только до 22:00 вечера. После 22:00 туда можно добраться только лишь на такси, хотя аэропорт работает фактически круглосуточно. И это европейская столица!», — говорит собеседник.

«Я понимаю, что за этим проектом — будущее, но я не верю в чудеса на Украине. Нищая страна, огромные внешние долги, в следующем году грядут пиковые выплаты по ним. Откуда возьмутся средства на такой грандиозный проект?», — вопрошает Скачко. «Потому Hyperloop лучше было бы провести от здания кабинета министров до этого аэропорта, поместить туда Омеляна и доставить его лично под вакуумным давлением в аэропорт «Киев», — предложил политолог.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг заявил о создании в стране площадки для реализации проекта Hyperloop (с англ. — «гиперпетля»). «Мы учреждаем Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку в Днепре», — цитирует Омеляна «Интерфакс-Украина»

По его словам, площадка для тестирования вакуумных поездов появится на Украине при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике, передает «Экономическая правда».

Правда, создатель Hyperloop Илон Маск так и не приехал на Украину, несмотря на обещание, посетовал министр. «Мы писали письма Маску. Он обещал к нам приехать. К сожалению, Маск опаздывает, мы начинаем без него», — отметил Омелян, передает «Вести Украина».

При этом мэр самого города Днепр Борис Филатов заявил в соцсетях, что не знает о появлении площадки для Hyperloop. «И снова здравствуйте! Не спрашивайте подробности. Я сам пока в шоке», — написал Филатов в своем Facebook.

Украинские соцсети уже взорвались шутками по поводу заявления Омеляна. УНИАН приводит подборку таких фотожаб.

Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах Маском. Проект до сих пор не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. В августе 2017 года прошли испытания, в ходе которых поезд Hyperloop One разогнался до 310 км/ч.

Один из проектов Hyperloop должен соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Стоимость проекта в опубликованном в апреле 2012 года бизнес-плане была оценена в $68,4 млрд, — эта сумма сопоставима с внешним долгом самой Украины.

Стоит отметить, что Украина вообще изначально не входила в список стран, которые рассматривались как площадка для реализации проекта. Среди государств, с которыми велись переговоры, была Россия. В 2016 году глава компании Summa Group Зиявуддин Магомедов заявлял о планах в течение 15 лет запустить между российской и британской столицами сверхскоростной поезд Hyperloop. Также Магомедов говорил, что его компания готова реализовать проект Hyperloop для перевозки пассажиров из Москвы в Сочи и Петербург.