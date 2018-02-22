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Оценена вероятность блицкрига в Донбассе
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Военный эксперт оценил завершение АТО в Донбассе 

Рамблер 4 часа назад
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко объявил об окончании антитеррористической операции (АТО) и начале операции Объединенных сил на юго-востоке страны.
Смена формата операции связана с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса. По заявлению Минобороны, руководить операцией будет штаб с четкой структурой управления.
>> Украина завершила АТО в Донбассе
Заявление начальника Генштаба прокомментировал изданию «Московский комсомолец» главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, смена формата — это подготовка к новой агрессии, при этом вероятность блицкрига во многом зависит от позиции России.
«Мы должны заявить, что в случае угрозы геноцида населения юго-востока Украины мы не останемся в стороне и остановим геноцид военным способом, в том числе с применением высокоточного оружия. Порошенко должен осознавать, что над его шеей повис меч», — считает эксперт.
По мнению Коротченко, Россия должна предупредить Украину о гуманитарной операции по защите мирного населения от геноцида в соответствии с уставом ООН и нормами международного права.
Как считает руководитель аналитического отдела Института политического и военного анализа Александр Храмчин, обострение конфликта может произойти ближе к намеченному в России чемпионату мира по футболу. Если же эскалации вооруженного насилия не произойдет, то, по мнению Храмчина, конфликт будет заморожен.
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