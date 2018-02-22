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Украина нашла российских офицеров в Донбассе
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Украинские силовики «заметили» в Донбасс прибытие «200 российских офицеров» 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия с гуманитарным грузом направила в Донбасс около 200 офицеров, которые должны «контролировать ополченцев», утверждают в пресс-службе штаба «АТО» украинских силовиков.
«Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз — около двух сотен офицеров», — утверждается в Facebook штаба «АТО».
Украинские силовики предполагают, что прибыли «представители регулярных воинских формирований» Вооруженных сил России, которые разместились на полигоне «Восточный» возле населенного пункта Мануйловка в ДНР.
Также утверждается, что они должны «заменить» других российских офицеров.
Напомним, Киев обвиняет Россию в «военной агрессии», а также «находит» на востоке Украины «некие подразделения» российских Вооруженных сил. При этом международные наблюдатели во время регулярных инспекций ни разу не обнаружили какой-либо незаявленной военной деятельности.
Москва подчеркивает, что не причастна к событиям в Донбассе, не является стороной конфликта, а только исполняет роль гаранта урегулирования.
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