Украина нашла российских офицеров в Донбассе

Украинские силовики «заметили» в Донбасс прибытие «200 российских офицеров»

«Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз — около двух сотен офицеров», — утверждается в Facebook штаба «АТО». Россия с гуманитарным грузом направила в Донбасс около 200 офицеров, которые должны «контролировать ополченцев», утверждают в пресс-службе штаба «АТО» украинских силовиков.

Украинские силовики предполагают, что прибыли «представители регулярных воинских формирований» Вооруженных сил России, которые разместились на полигоне «Восточный» возле населенного пункта Мануйловка в ДНР.

Также утверждается, что они должны «заменить» других российских офицеров.

Напомним, Киев обвиняет Россию в «военной агрессии», а также «находит» на востоке Украины «некие подразделения» российских Вооруженных сил. При этом международные наблюдатели во время регулярных инспекций ни разу не обнаружили какой-либо незаявленной военной деятельности.

Москва подчеркивает, что не причастна к событиям в Донбассе, не является стороной конфликта, а только исполняет роль гаранта урегулирования.