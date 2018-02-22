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Порошенко извинился за раздевание женщин в суде
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Порошенко извинился за раздевание женщин в суде 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Президент Украины Петр Порошенко принес извинения и назвал недопустимыми действия правоохранителей, которые накануне заставляли женщин-журналисток раздеваться в Оболонском суде Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
>> Женщин заставляли раздеться перед допросом Порошенко
«Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования», — написал Цеголко в Facebook.
Напомним, в среду, 21 февраля, перед заседанием Оболонского суда Киева, рассматривающего дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, на котором проводили допрос Петра Порошенко, всех женщин просили практически полностью раздеваться.
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