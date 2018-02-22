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«Приключения Шурика» поставили Украину под угрозу
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«Приключения Шурика» поставили безопасность Украины под угрозу 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"
Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания решил проверить телеканал «Интер» из-за трансляции советских фильмов, в числе которых «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Место встречи изменить нельзя».
«Интер» транслировал «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «В поисках капитана Гранта» режиссера Станислава Говорухина, а также «12 стульев» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» при участии Наталии Варлей.
В съемках указанных кинокартин принимали участие актеры и режисеры, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, написал член совета Сергей Костинский в Facebook.
Костинский отметил, что телеканал «уже имеет две назначенные внеплановые проверки», теперь к ним прибавится еще одна.
Ранее украинский национальный совет по вопросам радио и телевещания проверил «Интер» после трансляции фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи».
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