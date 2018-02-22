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Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму
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На Украине обвинили Россию в незаконной добыче газа в Крыму 

RT на русском 1 час назад
Глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова обвинила Россию в незаконной добыче свыше семи млрд кубометров газа в Крыму.
«Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 млрд кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 млрд). Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры», — сказала Нежнова в эфире телеканала «Громадское».
По её словам, с 2014 года Россия пробурила на месторождении 11 скважин.
Ранее на Украине арестовали заходившее в порты Крыма судно из Херсона.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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