Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму

На Украине обвинили Россию в незаконной добыче газа в Крыму

Глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова обвинила Россию в незаконной добыче свыше семи млрд кубометров газа в Крыму.

«Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 млрд кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 млрд). Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры», — сказала Нежнова в эфире телеканала «Громадское».

По её словам, с 2014 года Россия пробурила на месторождении 11 скважин.

Ранее на Украине арестовали заходившее в порты Крыма судно из Херсона.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.