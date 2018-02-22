Украина завершила АТО в Донбассе

Украина объявила о завершении АТО в Донбассе

Руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб.

«Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул Муженко.

По его словам, изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ. Кандидатуры на должность командующего операцией уже подобраны.

«Они требуют определенной процедуры согласования. После этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», — заключил начальник украинского Генштаба.