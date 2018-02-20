На Украине арестовали заходившее в порты Крыма судно

«По материалам следствия, судно «Нефтерудовоз 45» имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт «Кавказ». Изучение судебной документации и сервера трафика позволит подтвердить противоправную деятельность украинского судовладельца и защитить экономические интересы нашего государства», — приводит Лысенко слова прокурора Гюндуза Мамедова. На Украине суд арестовал корабль «Нефтерудовоз 45», который незаконно заходил в порты Крыма. Об этом сообщил в Facebook представитель украинской Генпрокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, судно ходит под флагом Украины, порт приписки — Херсон.

Также отмечается, что это уже четвёртое судно, на которое наложен арест.

Ранее сообщалось, что арестованное в Одесской области Украины судно «Сибирский 2112», зарегистрированное в России, выставили на аукцион.