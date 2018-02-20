Евросоюз устал от Украины и забрал деньги

«Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось», — заявил дипломат. Евросоюз закрывает программу реконструкции украинских пограничных пунктов пропуска и отзывает выделенные на нее неизрасходованные средства. Всего на реализацию программы было предоставлено 29,2 миллиона евро (36 миллионов долларов). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского дипломата.

При этом он отметил, что Брюссель продолжит поддерживать украинскую экономику.

Проект Евросоюза был запущен в 2014 году. Он предусматривал реконструкцию четырех украинских КПП — двух на границе с Польшей и по одному на границе со Словакией и Венгрией, а также строительство двух пропускных пунктов на границе с Румынией. Предполагалось, что это позволит усовершенствовать таможенные процедуры и сократить количество времени, которое необходимо для прохождения границы.

По информации источника, сдача проектов несколько раз откладывалась из-за накладок и перерасходов, связанных с действиями местных чиновников и подрядчиков. К концу 2017 года ни один из проектов не был завершен. Государственная фискальная служба Украины, которая контролирует выполнение проектов со стороны Украины, заявила, что причинами задержек в реализации проекта стали, в частности, кадровые перестановки в ведомстве, длительный процесс проведения тендера и согласований изменений в проекты.