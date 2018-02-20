Силовики атаковали жилые дома в ЛНР

Боевики ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии территорию ЛНР

Силовики ВСУ открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики из артиллерийских установок 152-миллиметровым калибром и минометов калибром 120 миллиметров, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

>> В ДНР сообщили о девяти случаях нарушения перемирия Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась. В 19.00 из арторудий и минометов с направления Троицкое обстреляны позиции Народной милиции в районе Калиново — заявление пресс-службы.

Также около 18:35 начался обстрел из БМП-2 из Лопаскино по населенному пункту Долгое. Рыли разрушены некоторые объекты гражданской инфраструктуры.

Военная операция на востоке Украины началась в 2014 году. Киевские власти приняли решение напасть на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые решили стать независимыми после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

20 февраля 2018 года президент страны Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, где Россия была названа «агрессором».