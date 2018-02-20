Силовики атаковали жилые дома в ЛНР

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Пока вы спали: «Огненный гром» против России

Боевики ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии территорию ЛНР 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Силовики ВСУ открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики из артиллерийских установок 152-миллиметровым калибром и минометов калибром 120 миллиметров, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась. В 19.00 из арторудий и минометов с направления Троицкое обстреляны позиции Народной милиции в районе Калиново — заявление пресс-службы.
Также около 18:35 начался обстрел из БМП-2 из Лопаскино по населенному пункту Долгое. Рыли разрушены некоторые объекты гражданской инфраструктуры.
Военная операция на востоке Украины началась в 2014 году. Киевские власти приняли решение напасть на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые решили стать независимыми после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
20 февраля 2018 года президент страны Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, где Россия была названа «агрессором».
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