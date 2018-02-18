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Радикал застрял в двери во время нападения на Сбербанк
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В Киеве радикал застрял в двери во время нападения на Сбербанк 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: сайт газеты "Вести"/Макс Требухов
В интернете появилось фото, на котором видно, как во время нападения радикалов на офис Сбербанка в Киеве один из погромщиков застрял ногой в двери. Снимки опубликованы на странице блогера Дениса Гороховского в Facebook.
>> Националисты громят офис Сбербанка в Киеве
На кадрах один из погромщиков старается разбить дверь ногой, однако застревает в ней, после чего безуспешно пытается выбраться из "ловушки".
В воскресенье, 18 февраля, члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* атаковали здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Это уже второе нападение на российские учреждения за сутки. В субботу около 30 радикалов из "Правого сектора"* и группировки С14 ворвались в здание центра науки и культуры и устроили там погром.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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