В ЛНР сообщили о полномасштабном наступлении Киева

Киев готовит полномасштабное наступление — ЛНР

В народной милиции Луганской области заявили, что силовики передислоцировали вооруженное подразделение.

Минобороны Украины перебросило больше 120 бойцов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщили в народной милиции Луганской области, силовики передислоцировали вооруженное подразделение. Кроме этого, разведка выявила новые позиции украинских артиллеристов.

В ЛНР считают, что Киев готовит полномасштабное наступление.