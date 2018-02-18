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В ЛНР сообщили о полномасштабном наступлении Киева
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Киев готовит полномасштабное наступление — ЛНР 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: AP Photo
В народной милиции Луганской области заявили, что силовики передислоцировали вооруженное подразделение.
Минобороны Украины перебросило больше 120 бойцов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе.
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Как сообщили в народной милиции Луганской области, силовики передислоцировали вооруженное подразделение. Кроме этого, разведка выявила новые позиции украинских артиллеристов.
В ЛНР считают, что Киев готовит полномасштабное наступление.
Масштабное передвижение украинских войск постоянно фиксируют и наблюдатели ОБСЕ. Они заметили, что подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области около села Новоалександровка.
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