Украинские неонацисты грозят новыми погромами российских объектов

"Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора", — сказал он. Коханивский выразил удовлетворение сегодняшней акцией. Лидер неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) Николай Коханивский пригрозил новыми погромами российских объектов на Украине. Об этом он сказал в воскресенье после нападения его сторонников на здания Сбербанка России Альфа-банка и Россотрудничества.

"У нас был удачный флешмоб", — сказал лидер ОУН, добавив, что в нем приняли участие "300-400 человек".

"Никто из наших ребят не арестован. Мы и далее должны держаться вместе, чтобы не допустить арестов", — отметил он.

Коханивский также пригрозил президенту Украины Петру Порошенко , который, по его мнению, "дружит с Россотрудничеством и российским бизнесом". После чего члены ОУН подожгли флаг России.

Агрессивно настроенная колонна оуновцев по пути с Крещатика на Подол скандировала антироссийские и оскорбительные лозунги. Лидер во главе колонны подстрекал активистов разбить окна Сбербанка и Альфа-банка, которые расположены рядом с офисом Россотрудничества.

Здание Россотрудничества националисты забросали камнями и яйцами, расписали краской стены. Полиция и спецназ, которые стояли рядом, не мешали действиям ОУН. Случайные прохожие, пытавшиеся вразумить погромщиков, услышали в ответ угрозы.