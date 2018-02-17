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ДНР взяла в плен украинского военнослужащего
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В ДНР заявили, что взяли в плен украинского военнослужащего 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Два украинских силовика погибли, двое получили ранения, один взят в плен в результате попытки атаки позиций сил ДНР в районе Донецка минувшей ночью, заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
"Сегодня ночью украинские силовики произвели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады… в количество восьми человек пыталась провести боевую вылазку… Противник был остановлен на подступах к позициям… Уничтожены не менее двух украинских силовиков, двое ранены, один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен", — сказал Безсонов.
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