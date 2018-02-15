Украина подаст на Россию в Гаагский суд

Украина подаст иск в Гаагский суд о нарушении Россией морского права

«Держу в руках наш меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении Россией наших прав в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе», — написал он. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Тwitter сообщил, что Киев подаст иск против Москвы по морскому праву в понедельник.

Климкин также уточнил, что иск «пойдёт (в суд. — RT) в понедельник».

Как отмечает РИА Новости , постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска.