Украина подаст на Россию в Гаагский суд

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Тwitter сообщил, что Киев подаст иск против Москвы по морскому праву в понедельник.
«Держу в руках наш меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении Россией наших прав в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе», — написал он.
Климкин также уточнил, что иск «пойдёт (в суд. — RT) в понедельник».
Как отмечает РИА Новости, постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска.
Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года Киев подаст в международный трибунал ООН меморандум о нарушении Москвой конвенции по морскому праву.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил судьбу возможных новых исков Киева к Москве.