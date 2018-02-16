Массовое убийство в день влюбленных: фото украинских морпехов

Массовое убийство в день влюбленных: опубликованы фото расстрелянных украинских морпехов

Стало известно имя одного из украинских морских пехотинцев, которых в День святого Валентина расстреляли сослуживцы в районе Широкино под Мариуполем.

Об этом сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель». По его данным, одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.

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Родственникам погибшего сообщили, что Валерия застрелили ночью, других подробностей они не знают. На его странице «ВКонтакте» есть фотографии с сослуживцами.

Напомним, 14 февраля в зоне боевых действий в Донбассе в тылу 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил были убиты выстрелами в голову четверо военнослужащих. В совершении преступления подозреваются двое их сослуживцев.

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