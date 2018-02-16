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Массовое убийство в день влюбленных: фото украинских морпехов
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Массовое убийство в день влюбленных: опубликованы фото расстрелянных украинских морпехов 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: ВКонтакте
Стало известно имя одного из украинских морских пехотинцев, которых в День святого Валентина расстреляли сослуживцы в районе Широкино под Мариуполем.
>> Морпехи ВСУ расстреляли своих сослуживцев под Донбассом
Об этом сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель». По его данным, одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
ВКонтакте
Родственникам погибшего сообщили, что Валерия застрелили ночью, других подробностей они не знают. На его странице «ВКонтакте» есть фотографии с сослуживцами.
Напомним, 14 февраля в зоне боевых действий в Донбассе в тылу 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил были убиты выстрелами в голову четверо военнослужащих. В совершении преступления подозреваются двое их сослуживцев.
ВКонтакте
По данным украинских СМИ, убийство было совершено после конфликта на почве неуставных отношений. Ему предшествовало совместное распитие алкогольных напитков участниками инцидента. Убитые были «старослужащими»-контрактниками, их убийцы — «салагами»-новобранцами.
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Попов: План Тимошенко предусматривает ликвидацию ДНР и ЛНР по сценарию США Украинские морские пехотинцы погибли при загадочных обстоятельствах Турчинов заявил, что Россия захватила Крым не случайно
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