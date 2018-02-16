Массовое убийство в день влюбленных: фото украинских морпехов

Стало известно имя одного из украинских морских пехотинцев, которых в День святого Валентина расстреляли сослуживцы в районе Широкино под Мариуполем.
Об этом сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель». По его данным, одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
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Родственникам погибшего сообщили, что Валерия застрелили ночью, других подробностей они не знают. На его странице «ВКонтакте» есть фотографии с сослуживцами.
Напомним, 14 февраля в зоне боевых действий в Донбассе в тылу 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил были убиты выстрелами в голову четверо военнослужащих. В совершении преступления подозреваются двое их сослуживцев.
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По данным украинских СМИ, убийство было совершено после конфликта на почве неуставных отношений. Ему предшествовало совместное распитие алкогольных напитков участниками инцидента. Убитые были «старослужащими»-контрактниками, их убийцы — «салагами»-новобранцами.