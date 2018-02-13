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На Украине запретили книгу Поклонской
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Госкомтелерадио Украины запретило более 130 книг, в том числе Поклонской 

РИА Новости 2 часа назад
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины опубликовал на своем сайте список из 137 книг, запрещенных к распространению в стране, в том числе "Преданность вере и Отечеству" депутата Госдумы от "Единой России", экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и "Украина и остальная Россия" политического консультанта и журналиста Анатолия Вассермана.
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Ранее украинский госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на Украину трех книг российского издательства АСТ, среди них "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" Дениса Токарева. Также запрещены к ввозу книги Юрия Полякова "По ту сторону вдохновения" и "Патриот" Андрея Рубанова.
В целом в перечне запрещенной к ввозу литературы 28 российских книг, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" Бориса Акунина и другие.
В Госкомтелерадио Украины считают, что в список входят книги, "содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".
Большинство запрещенных к распространению на Украине книг изданы в РФ, две — на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Среди авторов из запрещенного списка — Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская.
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина ранее обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.
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