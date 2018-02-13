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Турчинов заявил о продвижении украинских военных в Донбассе
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Турчинов заявил о продвижении украинских военных в Донбассе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости / Михаил Маркив
Украинские военные за 2017 год на некоторых участках фронта в Донбассе продвинулись на 10 и более километров. Об этом в интервью "Громадское ТВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
"Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции ", — заявил Турчинов.
По мнению секретаря СНБО, на территории самопровозглашенных Донецких и Луганской народных республик сейчас нет сил, которые могли бы изменить существующую линию разграничения.
Ранее в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили об обнаружении диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. В ходе перестрелки, как заявили в Луганске, погибли трое украинских военных.
В феврале 2015 года в Минске подписан Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине ("Минские соглашения"). Он предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны.
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