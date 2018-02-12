Саакашвили выдворен с Украины

«12 февраля военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан украинскими пограничниками в киевском ресторане, после чего политик вылетел в Польшу.

Позже польская погранслужба сообщила, что Саакашвили прибыл на территорию страны.