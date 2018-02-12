Саакашвили выдворен с Украины 

Михаила Саакашвили выдворили с Украины в Польшу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«12 февраля военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян.
Ранее в понедельник стало известно, что бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан украинскими пограничниками в киевском ресторане, после чего политик вылетел в Польшу.
Позже польская погранслужба сообщила, что Саакашвили прибыл на территорию страны.
«Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главе пограничной охраны», — говорится в сообщении погранслужбы.