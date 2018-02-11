Названо число въехавших в РФ украинцев

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Более четырёх миллионов украинцев выехали в Россию в 2017 году 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году в Россию выехали более 4,37 млн украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины. Сообщается, что более 28 тыс. украинцев выехали в Россию с целью служебной командировки, более 1,2 тыс. — с целью туризма.
Остальные указали целью своего визита в Россию частную поездку.
При этом из России на Украину в прошлом году приехали более 1,4 млн лиц.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины (ГПСУ) зафиксировала более 4 млн пересечений украинско-российской границы украинцами в 2017 году.
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