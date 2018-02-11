Умер Мирослав Попович 

Скончался известный советский и украинский философ, академик Мирослав Попович. О смерти ученого сообщил в соцсетях проректор Киевского национального университета Владимир Бугров.
«Страшная и печальная весть — отошел в иной мир Философ, Мыслитель, Человек, Моральный Авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая утрата для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному Учителю!», — написал Бугров.
Мирослав Попович родился в СССР в 1930 году. Советский и украинский философ, доктор философских наук, профессор, член академии наук Украины, директор института философии имени Сковороды. Признанный ученый в области культурологии, логики и методологии науки.