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Умер Мирослав Попович
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Умер Мирослав Попович 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pravda.com.ua
Скончался известный советский и украинский философ, академик Мирослав Попович. О смерти ученого сообщил в соцсетях проректор Киевского национального университета Владимир Бугров.
«Страшная и печальная весть — отошел в иной мир Философ, Мыслитель, Человек, Моральный Авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая утрата для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному Учителю!», — написал Бугров.
Мирослав Попович родился в СССР в 1930 году. Советский и украинский философ, доктор философских наук, профессор, член академии наук Украины, директор института философии имени Сковороды. Признанный ученый в области культурологии, логики и методологии науки.
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