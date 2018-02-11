Порошенко назвал главную проблему Украины

Порошенко назвал коррупцию главной проблемой Украины

"Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться", — цитирует ТАСС слова украинского лидера. Президент Украины Петр Порошенко признал, что главной проблемой страны была и остается коррупция. Об этом он заявил Порошенко в интервью австрийскому еженедельному журналу Profil.

В этой связи Порошенко пообещал зарубежным кредиторам, что в течение текущего года на Украине появится независимый антикоррупционный суд. Президент также рассказал о планах начать сотрудничество с западными спецслужбами по возвращению в страну финансовых средств, незаконно выведенных за границу украинскими олигархами, политиками и госслужащими.