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ФРГ поддержит восстановление целостности Украины
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Порошенко: правительство ФРГ поддержит восстановление территориальной целостности Украины 

RT на русском 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новое федеральное правительство Германии будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины. Он поздравил лидеров блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии с достижением соглашения о правительственной коалиции.
«Сверхважно, что федеральное правительство будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины: возвращение Крыма, реинтеграцию Донбасса, размещение миротворцев ООН, помощь в его восстановлении и курс реформ», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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