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Украинцы выдают себя за геев ради убежища в Европе
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Украинцы выдают себя за геев и коммунистов ради убежища в Европе, пишут СМИ 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Граждане Украины получают убежище в европейских странах, выдавая себя за представителей сексуальных меньшинств и коммунистов, пишут "Вести".
Как отмечает издание, настоящими причинами для массовой миграции становятся конфликт на Донбассе и разочарование происходящим в стране. Однако европейские государства отказываются давать убежище на подобных основаниях, подчеркивая, что готовы принимать только определенные категории беженцев.
В результате "популярной историей" среди украинцев, желающих покинуть родину, становятся вымышленные притеснения из-за сексуальной ориентации. Так, ради получения желаемого статуса некоторые из них находят себе фиктивных партнеров.
"Многие получали убежище как представители сексуального меньшинства, а потом разъезжались, заводили семьи и детей". Поэтому начали проверять", — рассказал собеседник издания, получивший убежище в одной из скандинавских стран.
При этом, по его словам, в некоторых государствах легче получить подобный статус по политическим убеждениям. Так, после запрета коммунистической партии на Украине беженцам стало легче мигрировать в Испанию и Италию.
"Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами компартии, и железобетонно получите там статус", — заключил украинец.
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