Украинцы выдают себя за геев ради убежища в Европе

Украинцы выдают себя за геев и коммунистов ради убежища в Европе, пишут СМИ

Граждане Украины получают убежище в европейских странах, выдавая себя за представителей сексуальных меньшинств и коммунистов , пишут "Вести".

Как отмечает издание, настоящими причинами для массовой миграции становятся конфликт на Донбассе и разочарование происходящим в стране. Однако европейские государства отказываются давать убежище на подобных основаниях, подчеркивая, что готовы принимать только определенные категории беженцев.

"Многие получали убежище как представители сексуального меньшинства, а потом разъезжались, заводили семьи и детей". Поэтому начали проверять", — рассказал собеседник издания, получивший убежище в одной из скандинавских стран. В результате "популярной историей" среди украинцев, желающих покинуть родину, становятся вымышленные притеснения из-за сексуальной ориентации. Так, ради получения желаемого статуса некоторые из них находят себе фиктивных партнеров.