Как Украина намерена сорвать выборы президента РФ в Крыму

«Экзотическая идея»: как Украина намерена препятствовать проведению выборов президента России в Крыму

В Киеве задумались, как помешать проведению выборов российского президента на территории Крыма в марте 2018 года. В Верховной раде уже зарегистрировали постановление фракции «Народный фронт» с призывом создать препятствия для голосования. Украина намерена поднять вопрос о легитимности выборов на уровне ПАСЕ, а также ассамблей НАТО ОБСЕ . Опрошенные RT представители крымских властей назвали попытки Киева помешать проведению выборов неадекватными и выразили уверенность, что они не увенчаются успехом. Киев намерен предпринять решительные действия в связи с проведением выборов российского президента на территории Крыма. Так, Верховная рада зарегистрировала постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации голосования.

«Вчера Народным фронтом было зарегистрировано постановление, в котором мы обращаемся ко всему мировому сообществу (с призывом. — RT) помешать проведению (в Крыму. — RT) так называемых выборов президента (России. — RT)», — заявил « Украинской правде » лидер фракции Максим Бурбак

По его словам, в мире должны признать эти выборы нелегитимными. Использовать же для этого он предлагает опыт выборов в Госдуму. Тогда украинские власти запретили проведение выборов на территории российских дипломатических миссий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. В день голосования — 10 сентября 2017 года — радикалы отметились провокациями. В целом Рада признала депутатские выборы нелегитимными, в чём её поддержали США и Евросоюз. Привлекут все инстанции

Своё недовольство мартовскими выборами выразила и первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко . Она заявила, что для Украины это «серьёзный вызов», и пообещала поднять вопрос в ПАСЕ и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ. Политик уверена, что жителей полуострова принуждают к участию в выборах и насильно выдают им паспорта РФ.

«Это просто невозможно» При этом стоит отметить, что, по результатам референдума 2014 года, более 95% жителей республики проголосовали за её вхождение в состав России. «Вопрос о нелегитимности выборов президента России в оккупированном Крыму должен быть одним из ключевых, который украинская парламентская делегация должна поднимать на всех уровнях. И мы будем говорить об этом в ПАСЕ на апрельской сессии и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ», — сказала Геращенко в интервью «Голосу Украины». В связи с этим, по её словам, необходимо, чтобы «украинские парламентские делегации за рубежом сохраняли единство позиций». Кроме того, Геращенко безапелляционно заявила, что нынешний президент России Владимир Путин стремится создать «постсоветскую империю» и «Украина для него в этом здании — главный камешек».

В Крыму инициативы Киева назвали невыполнимыми и фантастическими. Как отметил заместитель председателя комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель , помешать проведению выборов украинские чиновники не смогут никаким образом.

«Я поражаюсь неадекватности украинских политиков. Помешать выборам президента России в Крыму вообще никто не может, это просто невозможно. Я вспоминаю референдум 2014 года — тогда ещё возможно было помешать его провести. Сейчас же помешать провести выборы президента нельзя — это просто фантастика», — сказал Гемпель в беседе с RT.

Соревнование в радикальности Он добавил, что посетившие Крым европейские политики не сомневаются, что выборы президента России будут организованы в Крыму и «пройдут на самом высоком уровне». В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал экзотической идею Киева привлечь в вопросе выборов на свою сторону мировое сообщество. «Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов», — написал сенатор в своём Twitter.

Бесполезность каких-либо постановлений в отношении российских выборов подчеркнул и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов . По его словам, на такие заявления в республике просто не обращают внимания. «К сожалению, у них (в Киеве. — RT) преобладают эмоции. Они не могут взвесить и найти правильные подходы к тому, чтобы все успокоились и нашли путь к созиданию и взаимоуважению. Это уже всем надоело — всем нам, всем национальностям. Никто их не слушает. Есть отдельные единицы — и всё. Они что уже только не делали: и блэкауты, и транспортную блокаду, и продовольственную, а мы всё равно процветаем», — пояснил Ильясов в беседе с RT.