Невестка рассказала о заслуженном отдыхе Порошенко

Невестка Порошенко рассказала о его заслуженном отдыхе на Мальдивах

Невестка президента Украины Юлия Порошенко сказала, что не видит ничего плохого в отдыхе семьи Порошенко на Мальдивах. Об этом Юлия заявила в интервью Liga.net.

По словам супруги старшего сына украинского президента, ее свекор очень много работает и заслужил отдых на Мальдивах.

Юлия рассказала, что иногда Петр Алексеевич возвращается домой в 3-4 часа ночи, а в 8 утра снова уезжает на работу.

«То есть он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтобы его никто не трогал», — отметила она.

Невестка рассказала, что президенту практически невозможно укрыться от людского внимания.

«Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет», — пожаловалась Юлия.

Президент Украины побывал на Мальдивах во время новогодних каникул. Как сообщают украинские СМИ, отдых президента и его семьи обошелся в 500 тысяч евро — около 14 млн гривен.