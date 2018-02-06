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Невестка рассказала о заслуженном отдыхе Порошенко
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Невестка Порошенко рассказала о его заслуженном отдыхе на Мальдивах 

Рамблер 4 часа назад
Невестка президента Украины Юлия Порошенко сказала, что не видит ничего плохого в отдыхе семьи Порошенко на Мальдивах. Об этом Юлия заявила в интервью Liga.net.
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По словам супруги старшего сына украинского президента, ее свекор очень много работает и заслужил отдых на Мальдивах.
Юлия рассказала, что иногда Петр Алексеевич возвращается домой в 3-4 часа ночи, а в 8 утра снова уезжает на работу.
«То есть он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтобы его никто не трогал», — отметила она.
Невестка рассказала, что президенту практически невозможно укрыться от людского внимания.
«Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет», — пожаловалась Юлия.
Президент Украины побывал на Мальдивах во время новогодних каникул. Как сообщают украинские СМИ, отдых президента и его семьи обошелся в 500 тысяч евро — около 14 млн гривен.
 Ещё 2 источника 
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